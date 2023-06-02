После концерта Бузовой и группы «Градусы» омичей развезут автобусы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В дептрансе сообщили, что завтра, 3 июня, к 19:30 часам к остановке «Городок Водников» подадут шесть автобусов большого класса, которые развезут гостей парка «Вокруг Света после окончания праздничных мероприятий.
Оплата проезда — по городскому тарифу. Автобусы поедут по следующим направлениям:
Кроме того, рядом с парком с 11 часов утра и до 9 часов вечера перекроют несколько улиц, а также запретят парковаться.
Напомним, что на днях Ольга Бузова в своих соцсетях пригласила омичей вместе «попеть и потанцевать» в парке «Вокруг света».