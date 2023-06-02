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Published Сегодня, 08:57

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После концерта Бузовой и группы «Градусы» омичей развезут автобусы

2 июня 2023, 08:57
Фото: Город55
иллюстрация
К остановке «Городок Водников» подадут 6 автобусов.

В дептрансе сообщили, что завтра, 3 июня, к 19:30 часам к остановке «Городок Водников» подадут шесть автобусов большого класса, которые развезут гостей парка «Вокруг Света после окончания праздничных мероприятий.

Оплата проезда — по городскому тарифу. Автобусы поедут по следующим направлениям:

Фото: Город55

Кроме того, рядом с парком с 11 часов утра и до 9 часов вечера перекроют несколько улиц, а также запретят парковаться.

Напомним, что на днях Ольга Бузова в своих соцсетях пригласила омичей вместе «попеть и потанцевать» в парке «Вокруг света».

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#Ксения Карагодина#Транспорт#Общественный транспорт#Автобус#Праздники#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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