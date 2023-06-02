Погодные аномалии. Чем был опасен май в Омске

Первая и третья декады прошли с положительной аномалией. Третья декада стала самой теплой — +14…+18 градусов (выше нормы на 2-4°). Однако во второй декаде, наоборот, температура опускалась ниже нормы на 2-3°. Максимально воздух прогревался до 31 градуса.