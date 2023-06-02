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Погодные аномалии. Чем был опасен май в Омске

2 июня 2023, 11:30
Фото: Город55
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Синоптики рассказали об итогах мая в Омске

Последний месяц весны принес сразу 6 опасных явлений.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, что среднемесячная температура воздуха в мае была около и выше нормы на 1-4 градуса (+11…+14).

Первая и третья декады прошли с положительной аномалией. Третья декада стала самой теплой — +14…+18 градусов (выше нормы на 2-4°). Однако во второй декаде, наоборот, температура опускалась ниже нормы на 2-3°. Максимально воздух прогревался до 31 градуса.

Отметим, что в мае наблюдалось 6 гидрометеорологических опасных явлений (ОЯ):

Кроме того, оказалось, что на большей территории Омской области наблюдался дефицит осадков (4-39% от климатической нормы). Под конец месяца в районах прошли первые грозы, а в Тюкалинске выпал 10 мм град. Ветер — до 18 м/с.

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