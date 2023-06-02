Погодные аномалии. Чем был опасен май в Омске

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, что среднемесячная температура воздуха в мае была около и выше нормы на 1-4 градуса (+11…+14).
Первая и третья декады прошли с положительной аномалией. Третья декада стала самой теплой — +14…+18 градусов (выше нормы на 2-4°). Однако во второй декаде, наоборот, температура опускалась ниже нормы на 2-3°. Максимально воздух прогревался до 31 градуса.
Отметим, что в мае наблюдалось 6 гидрометеорологических опасных явлений (ОЯ):
Кроме того, оказалось, что на большей территории Омской области наблюдался дефицит осадков (4-39% от климатической нормы). Под конец месяца в районах прошли первые грозы, а в Тюкалинске выпал 10 мм град. Ветер — до 18 м/с.