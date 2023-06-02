Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой

Лоты представляют собой права собственности на капитал юрлиц. Их стоимость варьируется от 10 до 20 тыс рублей. Дешевле всего оказались права на ООО «Парк Отель „Рассвет“» (10 тыс рублей). Банкротство этой организации стартовало еще в прошлом году. Далее по списку идет ООО «Новая газета — Регион», стартовая сумма — 16 тыс рублей. Права на ООО «Центр реабилитации „Рассвет“» и ООО «Санаторий „Рассвет“» оценивают по 20 тыс рублей каждое. Эти компании также проходили процедуру банкротства. Напомним, что предпринимательская деятельность Полежаевой пришла в упадок уже давно из-за долгов по налогам. Ее официально признали банкротом в январе прошлого года.