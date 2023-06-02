Почти за бесценок. В Омске продают права собственности компаний Нателы Полежаевой

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Имущество бывшей невестки экс-губернатора Леонида Полежаева продолжают продавать с молотка. В очередной раз на торги выставлены четыре компании Нателы Полежаевой. Прием заявок на участие продлится до 4 июля. Дата проведения аукционов — 10 июля.
Лоты представляют собой права собственности на капитал юрлиц. Их стоимость варьируется от 10 до 20 тыс рублей. Дешевле всего оказались права на ООО «Парк Отель „Рассвет“» (10 тыс рублей). Банкротство этой организации стартовало еще в прошлом году. Далее по списку идет ООО «Новая газета — Регион», стартовая сумма — 16 тыс рублей. Права на ООО «Центр реабилитации „Рассвет“» и ООО «Санаторий „Рассвет“» оценивают по 20 тыс рублей каждое. Эти компании также проходили процедуру банкротства. Напомним, что предпринимательская деятельность Полежаевой пришла в упадок уже давно из-за долгов по налогам. Ее официально признали банкротом в январе прошлого года.
Ранее Город55 писал о внезапном повороте в истории о банкротстве Полежаевой. Здание на проспекте Губкина, где располагалась поликлиника нефтезавода, было куплено на торгах ООО «Лидер». Предпринимательницу не устроила работа конкурсного управляющего, из-за чего она подавала жалобу в УФАС. Однако отмены результатов аукциона получилось добиться только через суд.