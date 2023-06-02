Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Территориальное управление Росимущества в Омской области ищет нового владельца для причальных сооружений по реке Омь общей площадью 3470 кв. м и протяженностью 422 метра.
Сейчас объект с кадастровым номером 55:36:020103:532 находится в федеральной собственности. Приватизировать его можно за 1,081 млн рублей (стартовая цена). Заявки принимают до 30 июня, победителя аукциона обещают назвать 7 июля.
Выставленные на продажу причальные сооружения построили и ввели в эксплуатацию в 1963 году. С 2016 года объект не использовался из-за аварийного состояния. Транспортная прокуратура нашла немало нарушений: бетон на причале разрушился, просел грунт под причалом и начал разрушаться береговой откос. Поэтому в 2020 году омское росимущество заставили через суд привести в порядок причал у речного вокзала.
Добавим, что новый владелец обязан использовать гидротехническое сооружение исключительно по целевому назначению и с соблюдением всех требований, установленных для эксплуатации объекта. Ограничения будут действовать, пока не снимут статус гидротехнического сооружения.