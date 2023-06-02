Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов

Выставленные на продажу причальные сооружения построили и ввели в эксплуатацию в 1963 году. С 2016 года объект не использовался из-за аварийного состояния. Транспортная прокуратура нашла немало нарушений: бетон на причале разрушился, просел грунт под причалом и начал разрушаться береговой откос. Поэтому в 2020 году омское росимущество заставили через суд привести в порядок причал у речного вокзала.