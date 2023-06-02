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Площадь у омского речного вокзала за 1 миллион отдают в руки бизнесменов

2 июня 2023, 07:08
Фото: Город55
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На торги выставили оставшуюся часть площади у речного вокзала с причальным сооружением на реке Омь.

Территориальное управление Росимущества в Омской области ищет нового владельца для причальных сооружений по реке Омь общей площадью 3470 кв. м и протяженностью 422 метра.

Сейчас объект с кадастровым номером 55:36:020103:532 находится в федеральной собственности. Приватизировать его можно за 1,081 млн рублей (стартовая цена). Заявки принимают до 30 июня, победителя аукциона обещают назвать 7 июля.

Выставленные на продажу причальные сооружения построили и ввели в эксплуатацию в 1963 году. С 2016 года объект не использовался из-за аварийного состояния. Транспортная прокуратура нашла немало нарушений: бетон на причале разрушился, просел грунт под причалом и начал разрушаться береговой откос. Поэтому в 2020 году омское росимущество заставили через суд привести в порядок причал у речного вокзала.

Добавим, что новый владелец обязан использовать гидротехническое сооружение исключительно по целевому назначению и с соблюдением всех требований, установленных для эксплуатации объекта. Ограничения будут действовать, пока не снимут статус гидротехнического сооружения.

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#Омский речной порт#Причал#Причальные стенки#Приватизация#Росимущество#Аукцион#Город#Бизнес#Новости#Омск#Юлия Истомина
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