Опрос: какие трассы россияне считают наименее надежными

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Наиболее часто автомобили страхуются на трассах, включающих Брянск ― Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша — Невель в Псковской области, а также на дороге из Москвы в Нижний Новгород, пишет iz.ru.
Как отметил Василий Калужин, директор по развитию Simble, основной мотивацией для оформления страховки каско является недоверие к дороге и опасению возможных аварийных ситуаций.
Однако, по его словам, опасения некоторых водителей не всегда оправданы. Клиенты часто перестраховываются из-за плохих погодных условий, сезонных особенностей и сводок о ДТП. Он отметил, что страховка каско может быть полезной и обеспечить дополнительную защиту на дороге.
Интересно отметить, что в 2022 году темпы продаж полисов каско выросли в три раза, несмотря на повышение цен на страхование. Это указывает на увеличение спроса на страховку и осознание важности защиты автомобиля.