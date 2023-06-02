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Опрос: какие трассы россияне считают наименее надежными

2 июня 2023, 09:06
По результатам исследования, проведенного InsureTech-провайдером Simble, выяснилось, что некоторые трассы в РФ вызывают больше тревоги у автовладельцев, чем другие. Эксперты провели анализ на основе данных о 12 тыс. страховых полисов каско на поездку, оформленных в течение мая 2023 года.

Наиболее часто автомобили страхуются на трассах, включающих Брянск ― Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша — Невель в Псковской области, а также на дороге из Москвы в Нижний Новгород, пишет iz.ru.

Как отметил Василий Калужин, директор по развитию Simble, основной мотивацией для оформления страховки каско является недоверие к дороге и опасению возможных аварийных ситуаций.

Однако, по его словам, опасения некоторых водителей не всегда оправданы. Клиенты часто перестраховываются из-за плохих погодных условий, сезонных особенностей и сводок о ДТП. Он отметил, что страховка каско может быть полезной и обеспечить дополнительную защиту на дороге.

Интересно отметить, что в 2022 году темпы продаж полисов каско выросли в три раза, несмотря на повышение цен на страхование. Это указывает на увеличение спроса на страховку и осознание важности защиты автомобиля.

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