Опрос: какие трассы россияне считают наименее надежными

Однако, по его словам, опасения некоторых водителей не всегда оправданы. Клиенты часто перестраховываются из-за плохих погодных условий, сезонных особенностей и сводок о ДТП. Он отметил, что страховка каско может быть полезной и обеспечить дополнительную защиту на дороге.