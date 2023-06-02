Омичам рассказали, как в жару будут работать аттракционы в парке

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Администрация парка им. 30 лет ВЛКСМ сообщает, что сегодня, 2 июня, из-за высокой температуры изменится работа части аттракционов. Также в перерыве нуждаются и контролеры-операторы.
«В связи с высокой температурой окружающей среды, часть аттракционов в Парке имени 30-летия ВЛКСМ будет периодически приостанавливать свою деятельность на краткий срок (15 минут) для охлаждения пусковых механизмов», — пояснили в администрации.
Кроме того, сегодня по техническим причинам не будет работать фонтан. Его включат завтра, 3 июня. Фонтан продолжит работать в тестовом режиме до 14 июня.
Напомним, в регионе со 2 по 6 июня прогнозируют аномальную жару. Воздух прогреется выше климатической нормы на 10 градусов. А 3–6 июня — температура поднимется до 36 градусов тепла.