Новый профсоюз в вузе, штормовое предупреждение и миграция из региона. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Новость №1. В омском классическом университете создали новый профсоюз работников и студентов
31 мая 2023 года в ОмГУ им. Достоевского появился новый профсоюз. В Омске зарегистрировали первичную профсоюзную организацию обучающихся и работников. Ее возглавил преподаватель кафедры адаптивной и физической культуры, директор спортивно-оздоровительного комплекса в вузе Юрий Мурзин. Новая организация прописана в 6-м корпусе ОмГУ на площади Лицкевича, 1. Город55 выяснил, что официального открытия пока не было. Кстати, сама деятельность профсоюзов вызвала вопросы. Напомним, с 1999 года в вузе действуют: профсоюз студентов и первичная профсоюзная организация работников.
Новость №2. В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Сегодня в регионе объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Синоптики сообщили, что со 2 по 6 июня ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется выше климатической нормы на 10 и более градусов. А с 3 по 6 июня температурой поднимется до 36 градусов тепла и выше. Кроме того, в Омской области ожидается 5 класс горимости. Зато осадки в первый месяц лета выпадут в норме — 55 мм. Отметим, что температура выше климатической нормы прогнозируются до конца месяца.
Новость №3. За первые три месяца население Омской области сократилось на 1000 человек
Согласно данным Омскстата, с января по март 2023 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1069 человек. Оказалось, что регион покинуло 8572 жителя, а приехало 7503. Так, уехали в другие страны — 750 омичей. При этом за первый квартал года в Омск приехало 798 иностранцев. Выяснилось, что в основном жители Омской области мигрировали в Казахстан. В соседнюю страну переехали 460 омичей, а прибыло оттуда — 481 человек. Напомним, в прошлом году численность населения сократилась почти на 20 тысяч человек.