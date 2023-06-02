Новый профсоюз в вузе, штормовое предупреждение и миграция из региона. Омск сегодня

Согласно данным Омскстата, с января по март 2023 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1069 человек. Оказалось, что регион покинуло 8572 жителя, а приехало 7503. Так, уехали в другие страны — 750 омичей. При этом за первый квартал года в Омск приехало 798 иностранцев. Выяснилось, что в основном жители Омской области мигрировали в Казахстан. В соседнюю страну переехали 460 омичей, а прибыло оттуда — 481 человек. Напомним, в прошлом году численность населения сократилась почти на 20 тысяч человек.