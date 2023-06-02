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Published Сегодня, 06:03

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Новая жертва. Вредная привычка убила жителя деревни в Омской области

2 июня 2023, 06:03
Фото: 1MI
Предварительной причиной пожара названо курение

В Омской области сельчанин погиб из-за вредной привычки

Очередная огненная трагедия унесла жизнь 43-летнего мужчины.

В Черлакском районе Омской области следователи и эксперты выясняют все обстоятельства смерти 43-летнего мужчины при пожаре в деревне Привольное.

«В четверг, 1 июня, около 00:50 от экстренных служб поступило сообщение, что в селе загорелся частный дом. При тушении в одной из комнат было найдено тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Личность погибшего установили сразу же — это хозяин одной из половин дома, а вот причина смерти мужчины пока неизвестна, тело находится в морге для вскрытия.

Что же касается причин возгорания, то, по предварительным выводам экспертов, оно произошло из-за неосторожного курения. Однако точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.

Добавим, что курение, зачастую, вкупе с алкоголем, практически каждую неделю приводят к огненным трагедиям, которые заканчиваются гибелью людей.

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