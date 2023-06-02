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Нарушил условия гостайны. В Омске бывшего контрактника осудили за выезд за границу РФ

2 июня 2023, 10:02
Фото: Город55
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В Омске бывшего контрактника осудили за нарушение условий гостайны

Мужчина нарушил временные ограничения выезда за границы РФ.

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, обвиняемого в нарушении требований по защите гостайны.

Оказалось, что после окончания службы мужчина два раза ездил в Казахстан, нарушив временные ограничения выезда за границы РФ. Бывший военнослужащий сам подписал соответствующее согласие в рамках военного контракта.

«Принял на себя перед государством обязательство по неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, а также дал согласие на частичные, временные ограничения его прав на выезд из РФ», — уточнили в суде.

В итоге мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Бывший военный не согласился с приговором и решил его обжаловать. Однако апелляционная инстанция решила оставила приговор без изменений.

В Омске военнослужащему отказали в увольнении по окончании контракта, а затем осудили
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#Ксения Карагодина#Приговор#Суд#Военнослужащий#Военные#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Апелляция
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