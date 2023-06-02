Нарушил условия гостайны. В Омске бывшего контрактника осудили за выезд за границу РФ

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту, обвиняемого в нарушении требований по защите гостайны.
Оказалось, что после окончания службы мужчина два раза ездил в Казахстан, нарушив временные ограничения выезда за границы РФ. Бывший военнослужащий сам подписал соответствующее согласие в рамках военного контракта.
«Принял на себя перед государством обязательство по неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну, а также дал согласие на частичные, временные ограничения его прав на выезд из РФ», — уточнили в суде.
В итоге мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Бывший военный не согласился с приговором и решил его обжаловать. Однако апелляционная инстанция решила оставила приговор без изменений.