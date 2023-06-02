На трассе Черлак — Омск в автомобиле нашли труп 56-летнего мужчины

Прибывшие на место ЧП силовики и судмедэксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия, чтобы установить причину истинную смерти. Предварительно, омич скончался во время движения, а автомобиль чудом не вынесло на встречную полосу, что могло закончиться ДТП.