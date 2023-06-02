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На трассе Черлак — Омск в автомобиле нашли труп 56-летнего мужчины

2 июня 2023, 05:38
Фото: Город55
Мужчина скончался за рулем автомобиля
По предварительным данным, водитель скончался прямо во время движения.

В Омской области следователи выясняют все причины смерти 56-летнего мужчины, тело которого накануне нашли на автодороге Черлак — Омск.

«Ночью 31 мая, около 23:48 поступило сообщение от очевидцев, что на 75-м километре трассы Черлак — Омск в автомобиле Lifan найдено тело водителя», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место ЧП силовики и судмедэксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия или криминала. Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия, чтобы установить причину истинную смерти. Предварительно, омич скончался во время движения, а автомобиль чудом не вынесло на встречную полосу, что могло закончиться ДТП.

Как выяснили силовики, умерший жил в селе Октябрьском Горьковского района и официально работал водителем в ООО «Строитель».

По факту этой смерти назначена проверка, следователи ждут результаты вскрытия.

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