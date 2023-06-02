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Минсельхоз России назвал значительный ущерб от АЧС и гриппа птиц AP

2 июня 2023, 13:29
Министр сельского хозяйства России, Дмитрий Патрушев, отметил на итоговом заседании коллегии Минсельхоза, что причиненный африканской чумой свиней (АЧС) и гриппом птиц ущерб в 2022 году является очень значительным.

«Ущерб от особо опасных болезней остается очень значительным. Только от АЧС и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 миллиарда рублей. Это непосредственные потери для нашего агропромышленного комплекса, и в конечном итоге они отражаются на ценах на продукты», — цитирует РИА Новости слова министра.

Патрушев призвал власти российских регионов поддерживать постоянный контроль над эпидемиологической ситуацией на местах через диалог с Минсельхозом, Россельхознадзором и региональными ветеринарными службами, пишет RT.

«Ежегодно значительные суммы направляются на закупку вакцин и диагностических средств, которые бесплатно поставляются в регионы. В 2023 году это составит 3,7 миллиарда рублей», — сообщил Патрушев.

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