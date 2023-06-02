Минсельхоз России назвал значительный ущерб от АЧС и гриппа птиц AP

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
«Ущерб от особо опасных болезней остается очень значительным. Только от АЧС и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 миллиарда рублей. Это непосредственные потери для нашего агропромышленного комплекса, и в конечном итоге они отражаются на ценах на продукты», — цитирует РИА Новости слова министра.
Патрушев призвал власти российских регионов поддерживать постоянный контроль над эпидемиологической ситуацией на местах через диалог с Минсельхозом, Россельхознадзором и региональными ветеринарными службами, пишет RT.
«Ежегодно значительные суммы направляются на закупку вакцин и диагностических средств, которые бесплатно поставляются в регионы. В 2023 году это составит 3,7 миллиарда рублей», — сообщил Патрушев.