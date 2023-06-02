Минсельхоз России назвал значительный ущерб от АЧС и гриппа птиц AP

«Ущерб от особо опасных болезней остается очень значительным. Только от АЧС и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 миллиарда рублей. Это непосредственные потери для нашего агропромышленного комплекса, и в конечном итоге они отражаются на ценах на продукты», — цитирует РИА Новости слова министра.