Как за семью замками

Благодаря наличию такого полиса вы сохраните семейный бюджет и сделаете ремонт в квартире, апартаментах, доме, если они пострадают в результате залива, пожара и других непредвиденных событий. Вы можете застраховать внутреннюю отделку, коммуникации, оборудование и домашнее имущество. Также в полис может быть включено страхование гражданской ответственности — страховая компания «СОГАЗ» избавит вас от хлопот и лишних трат, если вы зальете соседей или причините им другой ущерб при эксплуатации застрахованной квартиры.