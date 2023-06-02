Эндокринолог рассказала о продуктах для летнего ужина, снижающих уровень стресса

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Согласно ее рекомендациям, на летний ужин следует добавить несколько блюд. Первое из них — авокадо с креветками. Также можно приготовить запеченную грушу с рикоттой, насладиться жареным сыром типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом, а также приготовить салат из смеси сладких перцев «Светофор», заправленный разнообразными ягодными соусами, бальзамическим уксусом, посыпанный орехами и семенами. Все эти блюда рекомендует диетолог, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, врач разрешает употребить рыбу или морепродукты в сочетании с свежими овощами, а также выпить бокал белого или розового вина. Все перечисленные блюда помогут повысить уровень триптофана и серотонина в организме, улучшая настроение, по словам специалиста.
«Такой легкий ужин поддерживает нормальный уровень глюкозы и вредных жиров, восстанавливает функциональную работу печени, что позволяет организму избавляться от токсинов. Главное преимущество заключается в том, что эта пища приносит удовольствие благодаря своему прекрасному внешнему виду, аромату и низкому содержанию калорий», — заключила эндокринолог.