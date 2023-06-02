Эндокринолог рассказала о продуктах для летнего ужина, снижающих уровень стресса

Согласно ее рекомендациям, на летний ужин следует добавить несколько блюд. Первое из них — авокадо с креветками. Также можно приготовить запеченную грушу с рикоттой, насладиться жареным сыром типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом, а также приготовить салат из смеси сладких перцев «Светофор», заправленный разнообразными ягодными соусами, бальзамическим уксусом, посыпанный орехами и семенами. Все эти блюда рекомендует диетолог, пишет Pravda.Ru.