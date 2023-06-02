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Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»

2 июня 2023, 04:10
Фото: 1MI
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Всего полтора месяца назад, чтобы возглавить этот МУП, она покинула «Центр содержания и хранения имущества».

На муниципальном предприятии города Омска «Муниципальные рынки» в очередной раз сменилось руководство. 31 мая свой пост оставила гендиректор этого МУПа Елена Фомина, и теперь ее сменила врио Татьяна Шульц.

Стоит отметить, что Фомина возглавила «Муниципальные рынки» совсем недавно, в середине апреля. Для этого она ушла с поста директора бюджетного учреждения «Центр содержания и хранения имущества». Перед этим постоянного гендира у «Рынков» не было три месяца, и все это время врио была Татьяна Шульц.

Судя по этой кадровой текучке, городская администрация все еще не нашла полноценную замену Александру Алгазину. Он руководил «Муниципальными рынками» с 2018 года и в январе текущего года ушел из МУПа в областное правительство, где стал заместителем министра региональной безопасности.

Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
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#Николай Эйхвальд#МУПы#Город#Новости#Елена Фомина
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