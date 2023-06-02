Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»

Стоит отметить, что Фомина возглавила «Муниципальные рынки» совсем недавно, в середине апреля. Для этого она ушла с поста директора бюджетного учреждения «Центр содержания и хранения имущества». Перед этим постоянного гендира у «Рынков» не было три месяца, и все это время врио была Татьяна Шульц.