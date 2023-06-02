Елена Фомина снова уволилась — теперь из «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
На муниципальном предприятии города Омска «Муниципальные рынки» в очередной раз сменилось руководство. 31 мая свой пост оставила гендиректор этого МУПа Елена Фомина, и теперь ее сменила врио Татьяна Шульц.
Стоит отметить, что Фомина возглавила «Муниципальные рынки» совсем недавно, в середине апреля. Для этого она ушла с поста директора бюджетного учреждения «Центр содержания и хранения имущества». Перед этим постоянного гендира у «Рынков» не было три месяца, и все это время врио была Татьяна Шульц.
Судя по этой кадровой текучке, городская администрация все еще не нашла полноценную замену Александру Алгазину. Он руководил «Муниципальными рынками» с 2018 года и в январе текущего года ушел из МУПа в областное правительство, где стал заместителем министра региональной безопасности.