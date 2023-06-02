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Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области

2 июня 2023, 06:45
Фото: Город55
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Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области

Желающие посетить парк смогут приехать туда уже в эти выходные.

Стало известно, что популярная среди жителей региона ферма «Омский страус» в Усть-Заостровке заработает вновь уже завтра, 3 июня. Посетителей будут принимать в эти выходные с 11:00 до 17:00.

Напомним, что с прошлой осени «Омский страус» не принимал гостей. Тогда основанием для этого послужил приход зимы, и на сезон работу приостановили. Открыть двери для гостей ферма планировала в мае этого года, но в апреле администрация парка заговорила о возможном закрытии.

По словам представителей фермы, они оказались в подвешенном состоянии по независящим от них обстоятельствам, но о деталях решили не распространяться. Теперь, по всей видимости, ситуация наладилась, и «Омский страус» готов вновь встречать гостей.

Сотрудники управления Россельхознадзора также сообщили, что страусиная ферма получила лицензию на содержание и использование животных в зоопарке.

Прайс, отмечается в официальном сообществе фермы, пока что не меняется. Взрослые посетители от 14 лет и старше платят за вход 200 рублей, за детей нужно внести 100 рублей. Малыши до трех лет могут проходить бесплатно. Сафари обойдется взрослым гостям в 100 рублей, детям — в 50 рублей, а ребята до пяти лет могут участвовать бесплатно.

Организаторы подмечают, что оплата производится только наличными. На ферму запрещено проходить со своими питомцами. К слову, помимо африканских и эму страусов на территории фермы можно увидеть маралов, ослов, фазанов, павлинов и других животных.

Вопрос решился. Представители страусиной фермы под Омском сообщили о скором открытии
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Омская область#Ферма Омский страус#Ферма#Страусиная ферма#Развлечения#Досуг
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