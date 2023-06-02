Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области

Прайс, отмечается в официальном сообществе фермы, пока что не меняется. Взрослые посетители от 14 лет и старше платят за вход 200 рублей, за детей нужно внести 100 рублей. Малыши до трех лет могут проходить бесплатно. Сафари обойдется взрослым гостям в 100 рублей, детям — в 50 рублей, а ребята до пяти лет могут участвовать бесплатно.