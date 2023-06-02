Долгожданный камбэк. Стала известна дата открытия страусиной фермы в Омской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Стало известно, что популярная среди жителей региона ферма «Омский страус» в Усть-Заостровке заработает вновь уже завтра, 3 июня. Посетителей будут принимать в эти выходные с 11:00 до 17:00.
Напомним, что с прошлой осени «Омский страус» не принимал гостей. Тогда основанием для этого послужил приход зимы, и на сезон работу приостановили. Открыть двери для гостей ферма планировала в мае этого года, но в апреле администрация парка заговорила о возможном закрытии.
По словам представителей фермы, они оказались в подвешенном состоянии по независящим от них обстоятельствам, но о деталях решили не распространяться. Теперь, по всей видимости, ситуация наладилась, и «Омский страус» готов вновь встречать гостей.
Сотрудники управления Россельхознадзора также сообщили, что страусиная ферма получила лицензию на содержание и использование животных в зоопарке.
Прайс, отмечается в официальном сообществе фермы, пока что не меняется. Взрослые посетители от 14 лет и старше платят за вход 200 рублей, за детей нужно внести 100 рублей. Малыши до трех лет могут проходить бесплатно. Сафари обойдется взрослым гостям в 100 рублей, детям — в 50 рублей, а ребята до пяти лет могут участвовать бесплатно.
Организаторы подмечают, что оплата производится только наличными. На ферму запрещено проходить со своими питомцами. К слову, помимо африканских и эму страусов на территории фермы можно увидеть маралов, ослов, фазанов, павлинов и других животных.