Диетолог Джутова: как бананы могут помочь улучшить настроение

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Она подчеркнула, что серотонин является нейромедиатором, от которого зависит наше настроение. Недостаток этого гормона может привести к проблемам со сном, пониженному настроению и даже депрессии, пишет iz.ru.
Регулярное потребление бананов помогает снизить риски, связанные с дефицитом серотонина в организме, отметила диетолог. Кроме того, бананы содержат значительное количество витамина B6, который способствует укреплению нервной системы.
Джутова также отметила, что бананы полезно употреблять утром или перед тренировкой, так как содержащиеся в них глюкоза, сахароза и фруктоза обеспечивают организм долговременной энергией.