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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Диетолог Джутова: как бананы могут помочь улучшить настроение

2 июня 2023, 08:27
Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о полезных свойствах бананов, которые содержат не только множество витаминов и микроэлементов, но и аминокислоту триптофан. Эта аминокислота играет важную роль в регулировании уровня серотонина — гормона счастья в организме человека.

Она подчеркнула, что серотонин является нейромедиатором, от которого зависит наше настроение. Недостаток этого гормона может привести к проблемам со сном, пониженному настроению и даже депрессии, пишет iz.ru.

Регулярное потребление бананов помогает снизить риски, связанные с дефицитом серотонина в организме, отметила диетолог. Кроме того, бананы содержат значительное количество витамина B6, который способствует укреплению нервной системы.

Джутова также отметила, что бананы полезно употреблять утром или перед тренировкой, так как содержащиеся в них глюкоза, сахароза и фруктоза обеспечивают организм долговременной энергией.

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