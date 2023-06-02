Буцаев: По соглашениям 2023 года РЭО запустит 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Такой информацией поделился генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев в ходе своего выступления с докладом на общественном совете при Минприроды РФ, передает inkazan.ru.
Денис Буцаев отметил, что в стране каждый год образуется порядка 50 миллионов тонн ТКО. Половина из этих отходов — тара и упаковка. Во вторичный оборот за последнее время было отправлено 11,9% массы ТКО, что почти в два раза превышает установленные стандарты. Достижению таких показателей способствует прежде всего появление новых объектов по обработке, утилизации и размещению отходов. По словам главы РЭО, в прошлом году в стране начали работать 36 объектов. В этом году было подписано еще 23 концессионных и инвестиционных соглашения, в рамках которых в 17 субъектах России будут построены новые комплексы по обработке ТКО общей мощностью 6,7 миллиона тонн в год. Вся эта инфраструктура будет создана благодаря разным мерам поддержки, в том числе со стороны РЭО.
В рамках своего доклада Денис Буцаев отметил важную роль цифровизации в развитии отрасли по обращению с отходами. Также глава РЭО обратил внимание на необходимость вовлечения молодого поколения в эковолонтерство и организацию просветительских экомероприятий. Еще один важный момент связан с необходимостью внедрять в стране систему раздельного сбора мусора. Для этого необходимо закупить специальные контейнеры. В число остальных мер поддержки отрасли вошли совершенствование механизма расширенной ответственности производителя (РОП), зеленые облигации и многое другое.
Как отметила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, формирование комплексной системы по обращению с ТКО — не просто название федерального проекта, реализуемого в рамках национального проекта «Экология».
Гулимова обратила внимание на необходимость четкой, слаженной работы всех звеньев цепи в рамках своих задач и обязанностей. При решении систематических проблем, связанных с созданием такой системы, необходимо участие отраслевых министерств, например Минтранса России.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский обратил внимание на то, что федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» уделяется повышенное внимание. В рамках реализации этого проекта в стране до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков. Благодаря появлению ЭПП к 2030 году откроется 11 346 рабочих мест, а в повторное производство будет вовлекаться 1,1 миллиона тонн вторресурсов ежегодно.
Парки построят на территории Краснодарского края, Ленобласти, Приморья, Ставрополья, а также под Новосибирском, Нижним Новгородом, в Московской и Челябинской областях.