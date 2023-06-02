Буцаев: По соглашениям 2023 года РЭО запустит 6,7 млн тонн мощностей по обработке ТКО

Денис Буцаев отметил, что в стране каждый год образуется порядка 50 миллионов тонн ТКО. Половина из этих отходов — тара и упаковка. Во вторичный оборот за последнее время было отправлено 11,9% массы ТКО, что почти в два раза превышает установленные стандарты. Достижению таких показателей способствует прежде всего появление новых объектов по обработке, утилизации и размещению отходов. По словам главы РЭО, в прошлом году в стране начали работать 36 объектов. В этом году было подписано еще 23 концессионных и инвестиционных соглашения, в рамках которых в 17 субъектах России будут построены новые комплексы по обработке ТКО общей мощностью 6,7 миллиона тонн в год. Вся эта инфраструктура будет создана благодаря разным мерам поддержки, в том числе со стороны РЭО.