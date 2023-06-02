Болельщики «Ромы» напали на английского арбитра и его семью в аэропорту Будапешта

На видеороликах, появившихся в Сети, видно, как болельщики оскорбляют арбитра и бросают различные предметы. Служба безопасности аэропорта пыталась защитить арбитра и его семью, пока они не покинули опасную зону и не перешли в следующую зону аэропорта, пишут Известия.