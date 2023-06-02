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Болельщики «Ромы» напали на английского арбитра и его семью в аэропорту Будапешта

2 июня 2023, 08:42
Согласно сообщению Sky News, в аэропорту Будапешта болельщики футбольной команды «Рома» напали на английского арбитра Энтони Тейлора и его семью после поражения команды в финале Лиги Европы от итальянской «Севильи».

На видеороликах, появившихся в Сети, видно, как болельщики оскорбляют арбитра и бросают различные предметы. Служба безопасности аэропорта пыталась защитить арбитра и его семью, пока они не покинули опасную зону и не перешли в следующую зону аэропорта, пишут Известия.

Инцидент вызвал шок и возмущение в Английской Ассоциации профессиональных арбитров. Они назвали оскорбления необоснованными и отвратительными, обещая полную поддержку Энтони Тейлору и его семье.

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