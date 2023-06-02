Болельщики «Ромы» напали на английского арбитра и его семью в аэропорту Будапешта

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
На видеороликах, появившихся в Сети, видно, как болельщики оскорбляют арбитра и бросают различные предметы. Служба безопасности аэропорта пыталась защитить арбитра и его семью, пока они не покинули опасную зону и не перешли в следующую зону аэропорта, пишут Известия.
Инцидент вызвал шок и возмущение в Английской Ассоциации профессиональных арбитров. Они назвали оскорбления необоснованными и отвратительными, обещая полную поддержку Энтони Тейлору и его семье.