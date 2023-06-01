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Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую

1 июня 2023, 10:33
Фото: Правительство Омской области
С февраля 2021 года Боровская занимала пост руководителя в омском Центре управления регионом
Она возглавит департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы.

Заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области с 1 июня назначена Ольга Боровская. Она возглавит департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы.

С февраля 2021 года Боровская занимала пост руководителя в омском Центре управления регионом. С 2018 по 2021 годы возглавляла медиахолдинг «СМИ 55». У Ольги Боровской два высших образования. Она окончила ОмГУ по специальности «Руководитель хореографического коллектива, преподаватель», а также РАНХиГС по специальности «Управление персоналом».

Ранее пост замминистра региональной политики занимала Олеся Потапова. Из облправительства она ушла 25 мая. До работы в министерстве, Олеся Потапова занимала должность директора департамента информационной политики мэрии Омска.

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#Политика#Ольга Боровская#Олеся Потапова#Министерство регионально политики#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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