Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую

С февраля 2021 года Боровская занимала пост руководителя в омском Центре управления регионом. С 2018 по 2021 годы возглавляла медиахолдинг «СМИ 55». У Ольги Боровской два высших образования. Она окончила ОмГУ по специальности «Руководитель хореографического коллектива, преподаватель», а также РАНХиГС по специальности «Управление персоналом».