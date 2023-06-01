Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области с 1 июня назначена Ольга Боровская. Она возглавит департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы.
С февраля 2021 года Боровская занимала пост руководителя в омском Центре управления регионом. С 2018 по 2021 годы возглавляла медиахолдинг «СМИ 55». У Ольги Боровской два высших образования. Она окончила ОмГУ по специальности «Руководитель хореографического коллектива, преподаватель», а также РАНХиГС по специальности «Управление персоналом».
Ранее пост замминистра региональной политики занимала Олеся Потапова. Из облправительства она ушла 25 мая. До работы в министерстве, Олеся Потапова занимала должность директора департамента информационной политики мэрии Омска.