Врач перечислил варианты легкого летнего ужина для снятия тревожности

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
В интервью Pravda.Ru она отметила, что антистрессовыми летними блюдами могут быть авокадо с креветками, запечённая груша с рикоттой, жареный сыр типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом, салат из сладких перцев «Светофор», заправленный ягодными соусами и посыпанный орехами. Также допустимо есть морепродукты и свежие овощи.
Такой ужин поможет повысить уровень триптофана и серотонина в организме, улучшить настроение и поддержать нормальный уровень глюкозы и здоровых жиров в организме, а также восстановить функциональную работу печени. Еда должна принести удовольствие — это поможет облегчить состояние тревоги и стресса, резюмировала Гончарова.