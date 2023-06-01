Врач перечислил варианты легкого летнего ужина для снятия тревожности

В интервью Pravda.Ru она отметила, что антистрессовыми летними блюдами могут быть авокадо с креветками, запечённая груша с рикоттой, жареный сыр типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом, салат из сладких перцев «Светофор», заправленный ягодными соусами и посыпанный орехами. Также допустимо есть морепродукты и свежие овощи.