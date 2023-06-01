Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:13

Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Врач перечислил варианты легкого летнего ужина для снятия тревожности

1 июня 2023, 20:13
Врач высей категории Анна Гончарова рассказала, какой летний ужин поможет бороться со стрессом и тревожностью.

В интервью Pravda.Ru она отметила, что антистрессовыми летними блюдами могут быть авокадо с креветками, запечённая груша с рикоттой, жареный сыр типа «Камамбера» с малиновым вареньем или брусничным клюквенным джемом, салат из сладких перцев «Светофор», заправленный ягодными соусами и посыпанный орехами. Также допустимо есть морепродукты и свежие овощи.

Такой ужин поможет повысить уровень триптофана и серотонина в организме, улучшить настроение и поддержать нормальный уровень глюкозы и здоровых жиров в организме, а также восстановить функциональную работу печени. Еда должна принести удовольствие — это поможет облегчить состояние тревоги и стресса, резюмировала Гончарова.

Подпишитесь
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Сегодня, 03:38
Официально. Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую
Сегодня, 10:33
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Сегодня, 02:56
Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки
Сегодня, 11:08
Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания
Сегодня, 08:13
В Омской области на ремонт 19 школ распределили больше миллиарда рублей
Сегодня, 10:17