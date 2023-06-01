В Верховном суде разъяснили порядок наказания за покушение на чиновников

Также в суде постановили, что нападение на близких родственников представителей власти должно быть наказуемо так же, как и нападение на самого чиновника. Под близкими родственниками правоохранительных органов, военнослужащих или представителей власти следует понимать не только родственников, но и любых людей, которые для виновного персонально связаны с задействованным в конфликте представителем власти. Причем, даже если близкий человек не имеет точной личной связи с представителем власти, но между ними сложились добротные отношения, нападение на этого человека также будет наказуемым.