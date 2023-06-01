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Published Сегодня, 20:38

Modified Сегодня, 20:42

Updated Сегодня, 20:42

В Верховном суде разъяснили порядок наказания за покушение на чиновников

1 июня 2023, 20:38
В Верховном суде РФ постановили, что при нападении на представителя государства, контролирующей организации или других ведомств, которые занимаются защитой закона, наказание за оскорбления или насилие может варьироваться в зависимости от характера нападения.

Грубое оскорбление можно квалифицировать как статью 318 и 319 в случае, если оно было связано с исполнением назначенных обязанностей представителем власти. При этом грубое насилие может иметь как психическую, так и физическую форму.

Легкое насилие, не носившее угрозы для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), включает в себя оставление в закрытом помещении, причинение мелких травм, а также другие формы физического воздействия, не наносящего серьезного вреда здоровью. Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Если жертва получила серьезные травмы, имелось реальное нарушение здоровья или угрожала опасность для жизни или здоровья, наказание может достигать до 10 лет тюремного заключения по части 2 вышеупомянутой статьи.

Также в суде постановили, что нападение на близких родственников представителей власти должно быть наказуемо так же, как и нападение на самого чиновника. Под близкими родственниками правоохранительных органов, военнослужащих или представителей власти следует понимать не только родственников, но и любых людей, которые для виновного персонально связаны с задействованным в конфликте представителем власти. Причем, даже если близкий человек не имеет точной личной связи с представителем власти, но между ними сложились добротные отношения, нападение на этого человека также будет наказуемым.

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