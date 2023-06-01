В центре Омска загорелась шашлычная «Шеф мангал»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Сегодня, 1 июня, на улице Герцена в центральном округе Омска загорелась шашлычная «Шеф-мангал». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В пресс-службе МЧС сообщили, что о возгорании в павильоне стало известно в 15:24. А уже в 15:50 пожарные ликвидировали открытое горение.
«Горит павильон на площади 100 квадратных метров. От МЧС России задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава. В 15:48 передана локализация», — уточнили Городу55 в пресс-службе.
Отметим, что обошлось без пострадавших.