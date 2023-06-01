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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:00

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В центре Омска загорелась шашлычная «Шеф мангал»

1 июня 2023, 10:56
Фото: Город55
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Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 1 июня, на улице Герцена в центральном округе Омска загорелась шашлычная «Шеф-мангал». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе МЧС сообщили, что о возгорании в павильоне стало известно в 15:24. А уже в 15:50 пожарные ликвидировали открытое горение.

«Горит павильон на площади 100 квадратных метров. От МЧС России задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава. В 15:48 передана локализация», — уточнили Городу55 в пресс-службе.

Отметим, что обошлось без пострадавших.

Фото: Андрей Ануфриенко / vk.com/inci55
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#Ксения Карагодина#Пожары#Возгорание#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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