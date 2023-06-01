В предварительном голосовании ЕР участвовали более 3 млн человек

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Лидер единороссов Дмитрий Медведев рассказал на заседании генсовета партии о форматах предварительного голосования. В большинстве регионов оно проводилось в онлайн-режиме. Исключение было сделано для новых субъектов РФ, там можно было проголосовать и очно, и онлайн, пишет rostovgazeta.ru.
В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак огласил статистику по данному мероприятию. В голосовании участвовали 15 500 кандидатов, из которых 28% – люди в возрасте до 35 лет.
Более 150 участников предварительного голосования – участники спецоперации. Все они показали хорошие результаты. Часть из них продолжает нести службу на передовой. Участникам СВО «Единая Россия» поможет во всех выборных процедурах.
Кроме этого, в предварительном голосовании победили 18 участников движения «Молодая Гвардия Единой России». При этом некоторым из них пришлось состязаться с сильными региональными политиками, и ребята опередили их. Победители-молодогвардейцы активно работают в Донбассе, и показанный ими политический результат говорит о том, что общество высоко оценивает важность их миссии.
44% участников предварительного голосования составили женщины. 14% кандидатов – действующие депутаты различных уровней, 12% – управленцы и представители сферы образования. 6% – представители общественных структур и сферы культуры.
По словам Дмитрия Медведева, у тех, кто прошёл праймериз, имеется важное преимущество перед остальными кандидатами - они уже заручились поддержкой избирателей.
Официальный партийный сайт ER.RU напомнил, что предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая. Оно проводилось по открытой модели, то есть голосовать могли все зарегистрированные на определённой территории граждане.