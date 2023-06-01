В предварительном голосовании ЕР участвовали более 3 млн человек

Кроме этого, в предварительном голосовании победили 18 участников движения «Молодая Гвардия Единой России». При этом некоторым из них пришлось состязаться с сильными региональными политиками, и ребята опередили их. Победители-молодогвардейцы активно работают в Донбассе, и показанный ими политический результат говорит о том, что общество высоко оценивает важность их миссии.