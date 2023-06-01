В Омской области на ремонт 19 школ распределили больше миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Омской области на ремонт 19 школ распределили 1 млрд 174 млн рублей на 2024 год. Такую же сумму обещают выделить и в 2025 году. Подробности рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«В Омске капитальный ремонт проведем в школах №11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также в казачьей кадетской школе-интернате. В районах преобразим Троицкую школу Омского района, Называевскую школу №1, Тевризскую школу №2 и Солнцевскую школу Исилькульского района», — рассказал Хоценко
Школы на время ремонта закроют, а детей распределят по соседним учебным заведениям. Ранее в департаменте образования администрации Омска рассказали, в какие школы отправят учеников. При распределении учитываются факторы транспортной доступности, сохранности педагогических кадров, сохранения смен, соблюдения требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении.