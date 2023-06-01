В Омской области на ремонт 19 школ распределили больше миллиарда рублей

Школы на время ремонта закроют, а детей распределят по соседним учебным заведениям. Ранее в департаменте образования администрации Омска рассказали, в какие школы отправят учеников. При распределении учитываются факторы транспортной доступности, сохранности педагогических кадров, сохранения смен, соблюдения требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении.