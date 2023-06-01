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В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье

1 июня 2023, 03:38
Фото: Город55
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В объявлении сообщается, что идет продажа юридического лица.

На сайте «Авито» появилась информация о продаже здания по улице Лукашевича, 37. Многим эта точка известна как магазин строительных и хозяйственных товаров OBI. Его открыли здесь еще в 2009 году, когда был построен объект.

Площадь здания составляет 17,09 тыс кв м, высота потолков — почти девять с половиной м. Новому владельцу перейдет вместе с помещением также парковка на 615 машиномест, дизель–генератор 500 на кВт и два чиллера для кондиционирования, находящиеся на крыше магазина.

Объект готовы отдать новому владельцу за 15 млн долларов по курсу на день оплаты. Актуальная цена на 1 июня составляет 1,2 млрд рублей. В объявлении также указано, что идет продажа юридического лица.

Здание можно использовать для размещения торгового центра или складского комплекса. В данный момент, по информации нашего издания, гипермаркет OBI работает.

Ранее Город55 о продаже подвала в здании, которое признано объектом культурного наследия. Оно находится в центре города по улице Красный Путь. В депимущества готовы продать помещение в частные руки за 7,7 млн рублей.

В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Бизнес#Город#Продажа бизнеса#Продажа ТЦ#OBI
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