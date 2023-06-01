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В Омске стартовала традиционная благотворительная акция «Мастерская добра»

1 июня 2023, 07:25
Фото: Андрей Шавин
Акция ежегодно проводится на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти». Благодаря ей предприятие оказывает помощь детским социальным и образовательным учреждениям города.

Ученики детской художественной школы №5 побывали с экскурсией на территории Омского НПЗ. Получив творческий заряд на индустриальном гиганте, ребята сваяют керамические арт-объекты. Детские работы станут лотами благотворительного аукциона. Также на торги выставят игрушки, украшения, макеты, созданные работниками предприятия. Сам аукцион пройдет среди сотрудников ОНПЗ, а вырученные средства пойдут на оборудование для керамической мастерской школы искусств.

Фото: Андрей Шавин
«Инициатива участников „Мастерской добра“ — проявление заботы о лучшем будущем для детей Омска. Сотрудники предприятия охотно откликаются на предложение помочь детям, принимают участие в организации экскурсий по ОНПЗ. Ученики художественной школы познакомились с нашим нефтеперерабатывающим производством, получили заряд эмоций от общения с коллективом. Уверен, теперь ребята с большим энтузиазмом будут вкладывать силы в создание творческих работ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, акция «Мастерская добра» проводится с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В прошлом году волонтерам ОНПЗ удалось собрать деньги на покупку оборудования для швейной мастерской реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Помимо «Мастерской добра», предприятие проводит и другие акции, направленные на поддержку подрастающего поколения. В частности, дарит подарки подопечным детских домов в акции «Письмо Деду Морозу», модернизирует детские и спортивные площадки, финансирует строительство таких объектов, как скейт-парк на Бударина.

#Дети#Общество#Омск#Омская область
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