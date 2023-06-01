В Омске стартовала традиционная благотворительная акция «Мастерская добра»

Напомним, акция «Мастерская добра» проводится с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В прошлом году волонтерам ОНПЗ удалось собрать деньги на покупку оборудования для швейной мастерской реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Помимо «Мастерской добра», предприятие проводит и другие акции, направленные на поддержку подрастающего поколения. В частности, дарит подарки подопечным детских домов в акции «Письмо Деду Морозу», модернизирует детские и спортивные площадки, финансирует строительство таких объектов, как скейт-парк на Бударина.