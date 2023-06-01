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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

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В Омске неизвестные устроили стрельбу по машине с матерью и ребенком

1 июня 2023, 11:03
Фото: Город55
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Полицейские разбираются в деталях произошедшего.

Сегодня, 1 июня, в паблике «Регион 55 | ЧС Омск» появилась информация о стрельбе в районе улицы Пугачева. По словам одного из местных жителей, вандалы устроили пальбу 28–29 мая. В качестве доказательств мужчина опубликовал в соцсетях видеозапись с повреждением своего авто.

Фото: «Регион 55 | ЧС Омск»

Это произошло в тот момент, когда в салоне вместе с омичом находились жена и ребенок. Автор поста отметил, что хулиганы могли разбить стекло и попасть в маму или малыша, однако все обошлось. Город55 обратился за комментарием к правоохранительным органам.

«В полицию обращений не поступало, зарегистрировали вчера по мониторингу. Сейчас выясняем все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что за последний месяц в Омске фиксировали несколько эпизодов стрельбы. Один из случаев произошел в общежитии городка Нефтяников, где пострадавшим стал 17-летний подросток. Мужчина 25 лет в состоянии алкогольного опьянения взялся за пневматическую винтовку, когда услышал шум у подъезда. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В другой день звуки стрельбы испугали отдыхающих на территории «Зеленого острова». В тот вечер в парке находилось немало людей, в том числе семьи с детьми. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали, а сам инцидент квалифицировали как «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой
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#Алина Ясинская#Полиция#Стрельба#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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