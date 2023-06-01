В Омске неизвестные устроили стрельбу по машине с матерью и ребенком

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сегодня, 1 июня, в паблике «Регион 55 | ЧС Омск» появилась информация о стрельбе в районе улицы Пугачева. По словам одного из местных жителей, вандалы устроили пальбу 28–29 мая. В качестве доказательств мужчина опубликовал в соцсетях видеозапись с повреждением своего авто.
Это произошло в тот момент, когда в салоне вместе с омичом находились жена и ребенок. Автор поста отметил, что хулиганы могли разбить стекло и попасть в маму или малыша, однако все обошлось. Город55 обратился за комментарием к правоохранительным органам.
«В полицию обращений не поступало, зарегистрировали вчера по мониторингу. Сейчас выясняем все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что за последний месяц в Омске фиксировали несколько эпизодов стрельбы. Один из случаев произошел в общежитии городка Нефтяников, где пострадавшим стал 17-летний подросток. Мужчина 25 лет в состоянии алкогольного опьянения взялся за пневматическую винтовку, когда услышал шум у подъезда. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
В другой день звуки стрельбы испугали отдыхающих на территории «Зеленого острова». В тот вечер в парке находилось немало людей, в том числе семьи с детьми. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали, а сам инцидент квалифицировали как «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).