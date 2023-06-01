В Омске неизвестные устроили стрельбу по машине с матерью и ребенком

Напомним, что за последний месяц в Омске фиксировали несколько эпизодов стрельбы. Один из случаев произошел в общежитии городка Нефтяников, где пострадавшим стал 17-летний подросток. Мужчина 25 лет в состоянии алкогольного опьянения взялся за пневматическую винтовку, когда услышал шум у подъезда. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

