В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах

Напомним, что в конце мая в Омске пополнился список аварийного жилья. Расселить до 2030 года и снести решили одноэтажный дом на 6 квартир по улице Иркутский тупик (именно там в апреле обвалился потолок), двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 и одноэтажный дом по улице Осипова, 51.