В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест.
Для муниципальных нужд забирают восемь земельных участков общей площадью 7725 кв. м с расположенными на них аварийными домами. 4 дома находятся в Ленинском округе, 2 — в Кировском, 2 — в Центральном.
В список изымаемых вошли следующие дома:
Теперь департаменту жилищной политики предстоит выполнить все юридические процедуры по изъятию у собственников жилых помещений. Контролировать исполнение постановления будет лично Шелест.
Напомним, что в конце мая в Омске пополнился список аварийного жилья. Расселить до 2030 года и снести решили одноэтажный дом на 6 квартир по улице Иркутский тупик (именно там в апреле обвалился потолок), двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 и одноэтажный дом по улице Осипова, 51.