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В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах

1 июня 2023, 06:11
Фото: 1MI
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В муниципальную собственность перейдут земельные участки площадью около 8 тысяч квадратных метров.

Сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест.

Для муниципальных нужд забирают восемь земельных участков общей площадью 7725 кв. м с расположенными на них аварийными домами. 4 дома находятся в Ленинском округе, 2 — в Кировском, 2 — в Центральном.

В список изымаемых вошли следующие дома:

  • Одноэтажный дом по улице Владивостокская, 73 (3 квартиры),
  • Двухэтажный дом по улице 9-я Кировская, 22 (4 квартиры),
  • Двухэтажный дом по улице 2-я Кировская, 101 (6 квартир),
  • Одноэтажный дом по улице 7-й Кирпичный завод, 6 (3 квартиры),
  • Трехэтажный дом по улице Вузовская, 2 (9 квартир и 20 комнат в секциях),
  • Одноэтажный дом по улице Латвийская, 75 (5 квартир),
  • Одноэтажный дом по улице Пристанционная, 7 (3 квартиры),
  • Двухэтажный дом по улице Успенского, 4 (4 квартиры).

Теперь департаменту жилищной политики предстоит выполнить все юридические процедуры по изъятию у собственников жилых помещений. Контролировать исполнение постановления будет лично Шелест.

Напомним, что в конце мая в Омске пополнился список аварийного жилья. Расселить до 2030 года и снести решили одноэтажный дом на 6 квартир по улице Иркутский тупик (именно там в апреле обвалился потолок), двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 и одноэтажный дом по улице Осипова, 51.

Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут
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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийные дома#Изъятие#Земельные участки#Квартира#Собственность#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест
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