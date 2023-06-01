В Казани пьяные клиенты избили продавца шаурмы за мат

Около 03:30 мужчины посетили торговую точку, расположенную на улице Адоратского, 6/1 и сделали заказ. Однако продавец, будучи сонным, начал выражаться матом на своем родном языке, рассчитывая, что его слова не поймут. Однако один из клиентов, говорящий на татарском языке, смог разобрать матерные выражения. Это стало поводом для мужчин ворваться на кухню и напасть на продавца. Они также начали кидать на него различные предметы, которые были под рукой. Пострадавший почти не сопротивлялся, пытаясь защитить лицо руками, пишет 360.