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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Казани пьяные клиенты избили продавца шаурмы за мат

1 июня 2023, 12:56
В ходе ночного инцидента четыре пьяных клиента напали на продавца шаурмы из-за его сонного вида и использования матерных выражений.

Около 03:30 мужчины посетили торговую точку, расположенную на улице Адоратского, 6/1 и сделали заказ. Однако продавец, будучи сонным, начал выражаться матом на своем родном языке, рассчитывая, что его слова не поймут. Однако один из клиентов, говорящий на татарском языке, смог разобрать матерные выражения. Это стало поводом для мужчин ворваться на кухню и напасть на продавца. Они также начали кидать на него различные предметы, которые были под рукой. Пострадавший почти не сопротивлялся, пытаясь защитить лицо руками, пишет 360.

Сразу после нападения пострадавший взял телефон, предположительно, чтобы вызвать полицию. Коллега продавца пытался выгнать нападавших, но безуспешно.

Полиция смогла задержать одного из виновников недалеко от места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу для медицинского обследования. Во время опроса пострадавшего в больницу доставили ещё троих нападавших. Один из них получил перелом руки в ходе избиения продавца. В результате полиция задержала всех троих нападавших.

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