В День защиты детей омские выпускники сдают ЕГЭ по математике

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Сегодня, 1 июня, в Омской области проходит экзамен по математике. Порядка восьми тыс выпускников участвуют в ЕГЭ по этому предмету в 2023 году. В этот день проходит сдача как базового, так и профильного уровня.
В пресс-службе регионального министерства образования объяснили, что «профиль» в математике нужен для выпускников, которым при поступлении в вуз необходимо продемонстрировать более углубленное понимание предмета. Остальные участники ЕГЭ сдают «базу» по математике. Минимальный балл, который надо получить по «профилю» — 27. Для получения аттестата с отличием нужно заработать не меньше 70 баллов по этому предмету.
«Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные дни — 26 июня и 1 июля», — уточнили в профильном министерстве.
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня озвучат не позднее 16 июня, по математике профильного уровня — не позже 19 июня.
Напомним, что омские школьники в последние дни мая сдавали ЕГЭ по русскому языку, географии, литературе и химии. Следующие по расписанию стоят история и физика, проверка знаний которых пройдет в понедельник, 5 июня.