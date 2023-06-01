В День защиты детей омские выпускники сдают ЕГЭ по математике

В пресс-службе регионального министерства образования объяснили, что «профиль» в математике нужен для выпускников, которым при поступлении в вуз необходимо продемонстрировать более углубленное понимание предмета. Остальные участники ЕГЭ сдают «базу» по математике. Минимальный балл, который надо получить по «профилю» — 27. Для получения аттестата с отличием нужно заработать не меньше 70 баллов по этому предмету.