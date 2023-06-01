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В автопарке одного из районов Омской области скоро появится новый «Москвич»

1 июня 2023, 04:45
Фото: 1MI
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Уже известен поставщик, который за 1,9 млн рублей доставит в район автомобиль.

В Муромцевском районе для сотрудников хозяйственного управления решили приобрести новый автомобиль — «Москвич 3».

На торги заявились три компании, но наименьшую цену предложило общество с ограниченной ответственностью «Автодом „Сибирь Моторс“, владельцем которого является Нина Федотович. Компания снизила начальную цену на 50,5 тысяч рублей, поэтому кроссовер обойдется районной администрации в 1 969 500 рублей.

Хозяйственному управлению потребовалось запрашивать в Минпромторге РФ специальное разрешение на закупку иностранного товара. Хоть «Москвич 3» и собирают на столичном заводе, он представляет собой лицензионную копию китайского Sehol X4.

На новом «Москвиче» будут передвигаться сотрудники учреждения в границах Муромцевского района и по Омской области. По условиям контракта поставщик должен поставить кроссовер в течение 15 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Напомним, что Минпромторг России объявил о частичном возобновлении программы льготного автокредитования. Мы подробно изучили, как действует мера поддержки, кому и как доступно оформление займа на отечественный автомобиль по специальной программе.

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#Москвич#Автомобиль#Торги#Общество#Бизнес#Новости#Омская область#Муромцевский район#Юлия Истомина
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