Украли у Бога. В Омской области двое мужчин обчистили церковную лавку

Суд установил, что компания затеяла кражу в церковной лавке на территории кафедрального собора в Таре. Они проникли в помещение и украли оттуда иконы, предметы церковного обихода, деньги из ящика для пожертвований и что-то из еды. Общая сумма украденного составила 12 тыс рублей. Кража произошла в августе прошлого года. Все похищенные вещи у злоумышленников изъяли и вернули в храм.