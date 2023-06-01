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Украли у Бога. В Омской области двое мужчин обчистили церковную лавку

1 июня 2023, 04:10
Фото: Город55
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В Омской области двое мужчин совершили кражу с проникновением в церковную лавку

Один из них отделался штрафом, другой получил тюремный срок.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области поддержала гособвинение в отношении жителей Саргатского и Тарского районов. Мужчин 35 и 48 лет признали виновными по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

Суд установил, что компания затеяла кражу в церковной лавке на территории кафедрального собора в Таре. Они проникли в помещение и украли оттуда иконы, предметы церковного обихода, деньги из ящика для пожертвований и что-то из еды. Общая сумма украденного составила 12 тыс рублей. Кража произошла в августе прошлого года. Все похищенные вещи у злоумышленников изъяли и вернули в храм.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 48-летний фигурант дела, уроженец Саргатского района, пытался скрыться, когда шло расследование, так что его объявляли в розыск. В феврале этого года мужчину удалось задержать и отправить под стражу.

Теперь же стал известен приговор, которым вынесли в Тарском городском суде. 35-летнего виновного обязали выплатить штраф на сумму 15 тыс рублей, а его 48-летний сообщник год будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Известно, что мужчина уже ранее был судим. Приговор вступил в законную силу.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Суд#Кража#Церковь#Прокуратура Омской области
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