Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Цены на газ в Европе снижаются почти на 6%

1 июня 2023, 14:28
Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на газ в Европе снизилась почти на 6% в четверг, 1 июня.

Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу TTF, который отражает цены на газ на крупнейшем хабе в Европе, расположенном в Нидерландах, открылись на отметке $284,3 за 1 тыс. куб. м, что составляет снижение на 4,3%.

На момент 10:12 мск цена этих фьючерсов составляла $279,5, что является снижением на 5,9%, пишет RT.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о текущих ценах на газ в Европе.

Подпишитесь
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Сегодня, 03:38
Официально. Заместителем министра региональной политики Омской области назначили Ольгу Боровскую
Сегодня, 10:33
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Сегодня, 02:56
Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки
Сегодня, 11:08
Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания
Сегодня, 08:13
В Омской области на ремонт 19 школ распределили больше миллиарда рублей
Сегодня, 10:17