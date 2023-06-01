Цены на газ в Европе снижаются почти на 6%

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу TTF, который отражает цены на газ на крупнейшем хабе в Европе, расположенном в Нидерландах, открылись на отметке $284,3 за 1 тыс. куб. м, что составляет снижение на 4,3%.
На момент 10:12 мск цена этих фьючерсов составляла $279,5, что является снижением на 5,9%, пишет RT.
Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о текущих ценах на газ в Европе.