Цены на газ в Европе снижаются почти на 6%

Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу TTF, который отражает цены на газ на крупнейшем хабе в Европе, расположенном в Нидерландах, открылись на отметке $284,3 за 1 тыс. куб. м, что составляет снижение на 4,3%.