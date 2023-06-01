Суд Челябинской области взыщет 779 млн налоговой задолженности с депутата гордумы

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Эта сумма включает 516 миллионов рублей неуплаченных налогов и остальную сумму в виде пеней и штрафов за просрочку платежей, пишет ФедералПресс.
Судебная картотека указывает, что налогоплательщику было предложено уплатить общую сумму пеней в размере 262 701,51 рублей. Решение инспекции, утвержденное Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области, отказало в удовлетворении требований налогоплательщика, пишет ФедералПресс.
Налоговые претензии к фирме «Альфастрой» возникли после проведения проверки в 2021 году. Оказалось, что компания депутата использовала контролируемые фирмы, чтобы избежать уплаты налогов в бюджет. Суду были представлены доказательства этой практики.
Ранее владелец компании «Альфастрой», также депутат гордумы Челябинска, потерял десятки миллионов рублей в иске, поданном министерством строительства и инфраструктуры региона. Было взыскано почти 43 миллиона рублей за невыполненные работы по капитальному ремонту корпуса Челябинской областной клинической больницы.
На данный момент Олег Иванов находится под домашним арестом. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Помимо уголовного дела, связанного с неуплатой налогов, ему также предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве, которое причинило ущерб в размере 145 миллионов рублей компании «Гринфлайт».