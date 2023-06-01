Суд Челябинской области взыщет 779 млн налоговой задолженности с депутата гордумы

На данный момент Олег Иванов находится под домашним арестом. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Помимо уголовного дела, связанного с неуплатой налогов, ему также предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве, которое причинило ущерб в размере 145 миллионов рублей компании «Гринфлайт».