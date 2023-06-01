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Суд Челябинской области взыщет 779 млн налоговой задолженности с депутата гордумы

1 июня 2023, 09:08
Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение налоговой инспекции, согласно которому фирма «Альфастрой», принадлежащая депутату гордумы Олегу Иванову, обязана уплатить налоги на сумму 779 миллионов рублей.

Эта сумма включает 516 миллионов рублей неуплаченных налогов и остальную сумму в виде пеней и штрафов за просрочку платежей, пишет ФедералПресс.

Судебная картотека указывает, что налогоплательщику было предложено уплатить общую сумму пеней в размере 262 701,51 рублей. Решение инспекции, утвержденное Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области, отказало в удовлетворении требований налогоплательщика, пишет ФедералПресс.

Налоговые претензии к фирме «Альфастрой» возникли после проведения проверки в 2021 году. Оказалось, что компания депутата использовала контролируемые фирмы, чтобы избежать уплаты налогов в бюджет. Суду были представлены доказательства этой практики.

Ранее владелец компании «Альфастрой», также депутат гордумы Челябинска, потерял десятки миллионов рублей в иске, поданном министерством строительства и инфраструктуры региона. Было взыскано почти 43 миллиона рублей за невыполненные работы по капитальному ремонту корпуса Челябинской областной клинической больницы.

На данный момент Олег Иванов находится под домашним арестом. В конце прошлого года его задержали сотрудники ФСБ. Помимо уголовного дела, связанного с неуплатой налогов, ему также предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве, которое причинило ущерб в размере 145 миллионов рублей компании «Гринфлайт».

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