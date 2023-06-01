Стало известно, сколько получают омские врачи и учителя

Таким образом, по сравнению с данными Омскстата за 2022 год сократились зарплаты сразу у нескольких категорий работников. Наиболее значительные сокращения произошли у научных сотрудников (— 20 095 рублей). У остальных работников зарплата прибавилась или уменьшилась в пределах 1,5 тысяч рублей.