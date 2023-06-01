Стало известно, сколько получают омские врачи и учителя

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Омскстат рассказал, что средняя зарплата сотрудников соцсферы и науки в первом квартале 2023 года составила 38 850 рублей (37 505 рублей в 2022 году).
Согласно отчету, в январе–марте среднемесячная зарплата составила:
Таким образом, по сравнению с данными Омскстата за 2022 год сократились зарплаты сразу у нескольких категорий работников. Наиболее значительные сокращения произошли у научных сотрудников (— 20 095 рублей). У остальных работников зарплата прибавилась или уменьшилась в пределах 1,5 тысяч рублей.