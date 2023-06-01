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Стало известно, сколько получают омские врачи и учителя

1 июня 2023, 10:19
Фото: Город55
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Омскстат предоставил данные за январь–март 2023 года.

Омскстат рассказал, что средняя зарплата сотрудников соцсферы и науки в первом квартале 2023 года составила 38 850 рублей (37 505 рублей в 2022 году).

Согласно отчету, в январе–марте среднемесячная зарплата составила:

  • 34 027 рублей — у воспитателей в детсадах;
  • 36 063 рублей — у педагогов допобразования;
  • 36 916 рублей — у педагогов, оказывающих социальные услуги детям-сиротам;
  • 37 151 рублей — у преподавателей и мастеров в колледжах и училищах;
  • 37 740 рублей — у педагогов образовательных учреждений общего образования;
  • 79 939 рублей — у преподавателей вузов;
  • 35 429 рублей — у младшего медперсонала;
  • 37 070 рублей — у среднего медперсонала;
  • 73 619 рублей — у врачей;
  • 34 999 рублей — у соцработников;
  • 37 436 рублей — у работников учреждений культуры;
  • 60 963 рублей — у научных сотрудников.

Таким образом, по сравнению с данными Омскстата за 2022 год сократились зарплаты сразу у нескольких категорий работников. Наиболее значительные сокращения произошли у научных сотрудников (— 20 095 рублей). У остальных работников зарплата прибавилась или уменьшилась в пределах 1,5 тысяч рублей.

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#Ксения Карагодина#Омск#Омскстат#Зарплата#Врачи#Учителя#Общество#Город#Новости#Омская область
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