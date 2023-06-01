Шпионская программа заражает iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone, причем пострадали как топ-менеджмент, так и руководители среднего звена, пишет RT.
Обнаруженное шпионское программное обеспечение получило название Triangulation. Несколько десятков смартфонов iPhone сотрудников «Лаборатории» были заражены им.
Ранее ФСБ раскрыла разведывательную операцию американских спецслужб, которые осуществляли слежку через тысячи смартфонов Apple.