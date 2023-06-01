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Шпионская программа заражает iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

1 июня 2023, 18:57
Сотрудники «Лаборатории Касперского» столкнулись с заражением шпионской программой на десятках смартфонов iPhone, сообщили в компании. CEO Евгений Касперский в статье на сайте компании заявил, что была обнаружена сложная и целевая кибератака, которая использовала мобильные устройства Apple.

Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone, причем пострадали как топ-менеджмент, так и руководители среднего звена, пишет RT.

Обнаруженное шпионское программное обеспечение получило название Triangulation. Несколько десятков смартфонов iPhone сотрудников «Лаборатории» были заражены им.

Ранее ФСБ раскрыла разведывательную операцию американских спецслужб, которые осуществляли слежку через тысячи смартфонов Apple.

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