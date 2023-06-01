Шпионская программа заражает iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

Сотрудники «Лаборатории Касперского» столкнулись с заражением шпионской программой на десятках смартфонов iPhone, сообщили в компании. CEO Евгений Касперский в статье на сайте компании заявил, что была обнаружена сложная и целевая кибератака, которая использовала мобильные устройства Apple.