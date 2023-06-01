РЭО заявил о запуске предприятия по утилизации отходов стекла в Ставропольском крае

Проект объекта разрабатывает компания «Кавминсервис», занимающаяся утилизацией стеклобоя. Производственный комплекс на территории ЭПП будет осуществлять сбор, обработку и сортировку стеклянных отходов, включая отходы из твердых коммунальных отходов (ТКО), а также производство стеклобоя 1-го сорта марки «БС» в объеме 20 000 тонн в год, стеклобоя 1-го сорта марки «КС» в объеме 20 000 тонн в год и стеклобоя марки «Микс тарный».