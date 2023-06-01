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РЭО заявил о запуске предприятия по утилизации отходов стекла в Ставропольском крае

1 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Ставропольском крае планируется создание объекта по утилизации стеклянных отходов с производством марочного стеклобоя. Комплекс появится в Невинномысске к концу 2024 года.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, ожидается, что объект будет иметь мощность до 80 тысяч тонн в год. Его разместят на территории экопромышленного парка (ЭПП), передает newstracker.ru.

Проект объекта разрабатывает компания «Кавминсервис», занимающаяся утилизацией стеклобоя. Производственный комплекс на территории ЭПП будет осуществлять сбор, обработку и сортировку стеклянных отходов, включая отходы из твердых коммунальных отходов (ТКО), а также производство стеклобоя 1-го сорта марки «БС» в объеме 20 000 тонн в год, стеклобоя 1-го сорта марки «КС» в объеме 20 000 тонн в год и стеклобоя марки «Микс тарный».

К концу 2024 года планируется создание восьми экопромышленных парков в различных регионах России, включая Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Челябинскую и Новосибирскую области.

Экопромышленные парки помогают достичь целей национального проекта «Экология» по снижению объемов захоронения отходов на 50%. Предприятия, размещенные в экопромпарках, будут утилизировать отходы и обеспечивать ежегодное вовлечение до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

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