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Путин поздравил участников фестиваля «Движение первых» с Днем защиты детей

1 июня 2023, 14:47
Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых» по видеосвязи. В своей речи он выразил уверенность, что фестиваль будет ярким событием, которое надолго запомнится его гостям и участникам.

Видеообращение российского президента транслировалось на ВДНХ со сцены мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Глава государства поприветствовал участников фестиваля «Движение первых», поздравив с Международным днем защиты детей учащихся школ, а также их родителей, педагогов и наставников.

Владимир Путин заявил, что фестиваль и, собственно, организация «Движение первых» расширяются, охватывая в процессе развития всю страну. По словам президента, главные площадки фестиваля открылись в 12 крупных городах — от западных российских границ до Сахалина. Об этом сообщают Новые Известия.

Российский лидер выразил уверенность, что событие станет ярким праздником и поможет молодежи обрести новых друзей, будет способствовать получению новых навыков и знаний, а также станет возможностью подключиться к захватывающим творческим проектам «Движения первых», включая те, которые будут запущены во время летних каникул.

Путин подчеркнул, что перед молодыми людьми открывается множество перспектив — например, стать волонтерами науки или обучиться созданию роботов, стать частью команды игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же вступить в юннатский клуб. Каждый здесь найдет для себя занятие по душе, в котором сможет проявить собственные способности и раскрыть внутренний потенциал.

Всероссийский фестиваль, который проводится 1 и 2 июня в российской столице, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территориях образовательного центра «Машук», арт-кластера «Таврида» и мастерской управления «Сенеж», был организован Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».

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