Путин поздравил участников фестиваля «Движение первых» с Днем защиты детей

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Видеообращение российского президента транслировалось на ВДНХ со сцены мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.
Глава государства поприветствовал участников фестиваля «Движение первых», поздравив с Международным днем защиты детей учащихся школ, а также их родителей, педагогов и наставников.
Владимир Путин заявил, что фестиваль и, собственно, организация «Движение первых» расширяются, охватывая в процессе развития всю страну. По словам президента, главные площадки фестиваля открылись в 12 крупных городах — от западных российских границ до Сахалина. Об этом сообщают Новые Известия.
Российский лидер выразил уверенность, что событие станет ярким праздником и поможет молодежи обрести новых друзей, будет способствовать получению новых навыков и знаний, а также станет возможностью подключиться к захватывающим творческим проектам «Движения первых», включая те, которые будут запущены во время летних каникул.
Путин подчеркнул, что перед молодыми людьми открывается множество перспектив — например, стать волонтерами науки или обучиться созданию роботов, стать частью команды игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же вступить в юннатский клуб. Каждый здесь найдет для себя занятие по душе, в котором сможет проявить собственные способности и раскрыть внутренний потенциал.
Всероссийский фестиваль, который проводится 1 и 2 июня в российской столице, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территориях образовательного центра «Машук», арт-кластера «Таврида» и мастерской управления «Сенеж», был организован Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».