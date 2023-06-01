Путин поздравил участников фестиваля «Движение первых» с Днем защиты детей

Путин подчеркнул, что перед молодыми людьми открывается множество перспектив — например, стать волонтерами науки или обучиться созданию роботов, стать частью команды игры «Зарница» в ее модернизированном варианте или же вступить в юннатский клуб. Каждый здесь найдет для себя занятие по душе, в котором сможет проявить собственные способности и раскрыть внутренний потенциал.