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«Потанцуем и попоем». Ольга Бузова пригласила омичей на свой бесплатный концерт

1 июня 2023, 07:32
Фото: 1MI
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Ольга Бузова позвала омичей на бесплатный концерт в парк «Вокруг Света»

Праздничные мероприятия в парке пройдут 3 июня с 11:00.

Певица Ольга Бузова пригласила омичей на бесплатный концерт, который пройдет 3 июня в парке «Вокруг Света».

«Привет, Омск. Наконец-то я лечу к вам. Встречаемся с вами 3 июня на дне рождения парка развлечений „Вокруг света“. Жду каждого из вас. Приходите, потанцуем и попоем вместе», — сообщила певица.

Праздничные мероприятия посвященные дню рождения парка начнутся с 11 часов утра.

Для омичей готовят интерактивы и презентацию новых аттракционов. Для гостей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт.

Помимо Ольги Бузовой, для омичей выступит группа "Градусы" и ведущие «Бригады У».

В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
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