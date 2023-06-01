«Потанцуем и попоем». Ольга Бузова пригласила омичей на свой бесплатный концерт

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Певица Ольга Бузова пригласила омичей на бесплатный концерт, который пройдет 3 июня в парке «Вокруг Света».
«Привет, Омск. Наконец-то я лечу к вам. Встречаемся с вами 3 июня на дне рождения парка развлечений „Вокруг света“. Жду каждого из вас. Приходите, потанцуем и попоем вместе», — сообщила певица.
Праздничные мероприятия посвященные дню рождения парка начнутся с 11 часов утра.
Для омичей готовят интерактивы и презентацию новых аттракционов. Для гостей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт.
Помимо Ольги Бузовой, для омичей выступит группа "Градусы" и ведущие «Бригады У».