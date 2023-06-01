Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в мае увеличились на 5,5%

Суммарно за период с января по май 2023 года было отправлено 466 миллионов пассажиров (+8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), из которых в пригородном сообщении — 423,5 миллиона человек (+8%), а в дальнем следовании — 42,5 миллиона человек (+18%).