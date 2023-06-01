Омскую школу наказали на 50 тысяч рублей за стул на унитазе и плесень

В результате судья пришел к выводу, что факт административного нарушения доказан и сомнений не вызывает. Между тем суд прислушался к просьбам директора, которая просила не закрывать школу, поскольку у детей впереди экзамены, и снизить штраф: мол, ранее уже один заплатили по такой же статье. В итоге школу наказали на 50 тысяч рублей, то есть на сумму, которая меньше минимального порога, что указан в статье, а могли бы и закрыть на 90 суток.