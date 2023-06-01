Омскую школу наказали на 50 тысяч рублей за стул на унитазе и плесень

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Крупный штраф за грубое и повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований схлопотала омская школа № 44, которая находится на улице Сергея Тюленина, 5 в микрорайоне Заозерном.
Как указано в материалах дела, образовательное учреждение оштрафовали после незапланированного визита проверяющих из Роспотребнадзора по Омской области, которые нашли массу нарушений санитарных норм и правил. В частности, специалистов очень заинтересовали туалеты, а точнее их неисправность. Так, на 3-м этаже основной школы, как указано в акте проверки, в туалете для девочек на одном из четырех имеющихся унитазов снят сливной бачок, а сама кабина оклеена скотчем. В начальной школе пошли еще дальше — кабинку с неработающим сантехническим оборудованием просто закрыли, а на унитаз водрузили стул: мол, занято.
Также претензии у проверяющих были к светильникам, которые в разных местах школы либо вовсе не горели, либо имели неполный комплект ламп. Нашлись и осветительные приборы со звуковым сопровождением — громко гудящие, а также грязные, ржавые и со сломанной арматурой.
Помимо этого, в акте указаны и куда более серьезные нарушения — например, дефекты на стенах: трещины, частичное отсутствие штукатурки, побелки и покраски, следы протекания и грибок. В таком же состоянии в некоторых местах образовательного учреждения был и потолок.
Посетили специалисты Роспотребнадзора и бассейн, который не функционирует порядка 22 лет. Там те же следы протекания, дефекты побелки и штукатурки, грибок и плесень, частичное отсутствие плитки, на потолке глубокие трещины. Помимо прочего, все помещения бассейна не функционируют, выведены из эксплуатации и отключены от отопления, вентиляции, электричества, водоснабжения и канализации. По сути, все это добро — своеобразная «заброшка» на территории школы.
В суде директор школы Марина Ремыга все нарушения признала и пояснила, что часть из них уже устранена. Из документов, которые она предоставила суду, якобы следует, что стул и кабинка со скотчем из туалетов исчезли, а все унитазы исправны и отлично функционируют. По освещению, дескать, отправили заявку в Департамент образования Администрации города Омска, там пообещали дать денег, но на счет они пока не поступили.
«По протеканию крыши на данный момент закуплены все материалы, заключен договор с подрядчиком, найден меценат, который пообещал произвести ремонт. Также частично и своими силами отремонтирован один кабинет, другие на 2-м и 3-м этажах ремонтировать не имеет смысла, пока не будет отремонтирована крыша», — пояснила Марина Ремыга суду.
Также, по заверениям женщины, меценат готов взяться и оплатить не только крышу, но и косметический ремонт всего третьего этажа, для чего уже закуплена краска. Что же касается бассейна, который был закрыт еще в начале 2000-х годов, то для его восстановления, по словам Ремыги, нужны десятки миллионов рублей.
Суд выслушал все эти доводы, принял их к сведению, изучил все документы, из которых, в частности, следовало, что сразу шесть кабинетов в школе сейчас закрыты и выведены из образовательного процесса, то есть попросту не работают. Еще по пяти есть предписания об устранении нарушений со сроком до 10 октября текущего года.
В результате судья пришел к выводу, что факт административного нарушения доказан и сомнений не вызывает. Между тем суд прислушался к просьбам директора, которая просила не закрывать школу, поскольку у детей впереди экзамены, и снизить штраф: мол, ранее уже один заплатили по такой же статье. В итоге школу наказали на 50 тысяч рублей, то есть на сумму, которая меньше минимального порога, что указан в статье, а могли бы и закрыть на 90 суток.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что за нарушения противопожарной безопасности два штрафа на общую сумму в 165 тысяч получила еще одна школа из Советского округа — № 133.