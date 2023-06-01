«Новые люди» помогли молодым омским предпринимателям презентовать стартап Мишустину

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель — найти в регионах неравнодушную молодёжь и помочь ей воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажёры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причём в этом сезоне почти треть из этих проектов — технологические стартапы.