«Новые люди» помогли молодым омским предпринимателям презентовать стартап Мишустину

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:50
Контроль за сложными работами, сокращение срока ремонта и исключение ошибок из-за человеческого фактора — всё это учли наши молодые земляки. Свою разработку они создали в рамках программы «Я в деле». Бизнес-идею омской команды оценили и в регионе, и в столице. Предприниматели рассказали о ней премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Программа обучения помогла не только создать наш продукт, но научила обобщать огромное количество информации, выявлять главное и доносить его до аудитории. Проект «Я в деле» дал осознание того, что нашему поколению предстоит строить сильную и современную экономику в регионах и стране в целом», — рассказывает руководитель проекта Леонид Батура.
Михаил Мишустин оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о технологичном бизнесе. Например, таком, как у омской команды.
Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе Омской области. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Тренд этого сезона — технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект — это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше!» — сказал Алексей Нечаев.
Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель — найти в регионах неравнодушную молодёжь и помочь ей воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажёры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причём в этом сезоне почти треть из этих проектов — технологические стартапы.