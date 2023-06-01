«Кто, если не мы». Мэр Омска Шелест анонсировал новую акцию по уборке города

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
С сегодняшнего дня, 1 июня, в Омске стартует новая акция по уборке окружающей среды. Под слоганом «Кто, если не мы» активисты будут приводить в порядок прилегающие к подведомственным учреждениям горадминистрации территории и различные общественные пространства. Кроме того, уборка пройдет на объектах, которые благоустраивали в рамках нацпроекта «Формирование городской комфортной среды».
«Трудиться будут сотрудники подведов, самой мэрии, окружных администраций, комитетов территориального общественного самоуправления. Да, это может показаться несправедливым, но в любой ситуации нужно начинать с себя», — отметил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник поддержал стремление врио губернатора Виталия Хоценко сделать городские территории чище и привлекательнее. Совместная работа областного правительства и аппарата городской администрации началась еще в апреле, когда стартовал месячник по санитарной очистке. Мэр также добавил, что «расслабляться рано», работы предстоит еще много. Соответствующий вывод власти делают, когда организуют рейды по округам и мониторят в социальных сетях информацию о мусорных завалах в городе.