«Кто, если не мы». Мэр Омска Шелест анонсировал новую акцию по уборке города

Градоначальник поддержал стремление врио губернатора Виталия Хоценко сделать городские территории чище и привлекательнее. Совместная работа областного правительства и аппарата городской администрации началась еще в апреле, когда стартовал месячник по санитарной очистке. Мэр также добавил, что «расслабляться рано», работы предстоит еще много. Соответствующий вывод власти делают, когда организуют рейды по округам и мониторят в социальных сетях информацию о мусорных завалах в городе.