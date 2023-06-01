Главе СК России Бастрыкину доложат о ребенке, которого нашли ночью в магазине голым

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки семьи ребенка, найденного ночью в магазине голышом. Следователям предстоит выяснить, как родители исполняют обязанности по воспитанию трехлетнего мальчика.
«По данному факту следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ», — сообщили в Следкоме.
Напомним, что около часа ночи сотрудники магазина «Пятерочка» увидели в торговом зале трехлетнего мальчика без одежды. Родители ребенка в это время спали дома. Кроме того, по данному инциденту организовала проверку и омская прокуратура.