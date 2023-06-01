«Газпромнефть - СМ» запускает интерактивные уроки орнитологии для школьников Омска

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Вместе со специалистами парка при помощи профессиональных оптических приборов школьники изучают редкие виды птиц, прилетающих сюда в период весенней миграции. Интерактивные уроки – новое направление масштабного эколого-просветительского проекта Омского завода смазочных материалов, реализуемого совместно с министерством природных ресурсов и экологии Омской области в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
На интерактивных занятиях школьники определяют места гнездования птиц, количество особей и территорию обитания. Все данные фиксируют в специальных картах. Во время весенней миграции в парке можно встретить десятки редких видов представителей орнитофауны, в том числе и занесенных в Красную книгу России и Омской области розового пеликана, черного аиста и урагуса. Свои наблюдения учащиеся сверяют с данными справочника, который издан при поддержке Омского завода смазочных материалов и систематизирует всю информацию об обитателях «Птичьей гавани».
Ранее Омский завод смазочных материалов в сотрудничестве со специалистами парка разработал цифровой интерактивный путеводитель «Узнай редкую птицу», рассказывающий об уникальных видах, которые встречаются на территории Омской области. Благодаря современным технологиям пользователи могут не только узнать интересную информацию о различных представителях орнитофауны, но и услышать их пение и понаблюдать за поведением в природе. Сотрудники предприятия проводят в «Птичьей гавани» эколого-образовательные и просветительские акции, открытые уроки и мастер-классы для детей и молодежи, направленные на развитие культуры бережного природопользования.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Экологические мероприятия и акции Омского завода смазочных материалов по поддержке парка «Птичья гавань» – часть нашей просветительской работы. Для младших школьников волонтеры завода и специалисты парка разработали специальную серию интерактивных уроков, чтобы ребята смогли увидеть редких птиц в естественных условиях обитания, оценить уникальность природного парка, гордиться и оберегать экосистему родного региона».
Александр Сердюков, заместитель министра экологии и природных ресурсов Омской области:
«Сохранение уникальных природных объектов на территории Омской области – одна из приоритетных задач экологической политики региона, которая требует комплексного подхода и объединения усилий. Совместно с волонтерами и специалистами парка «Птичья гавань» на разных площадках, в том числе и цифровых, мы привлекаем к теме бережного отношения к окружающей среде все больше жителей и повышаем экологическую культуру всего региона».