«Газпромнефть - СМ» запускает интерактивные уроки орнитологии для школьников Омска

На интерактивных занятиях школьники определяют места гнездования птиц, количество особей и территорию обитания. Все данные фиксируют в специальных картах. Во время весенней миграции в парке можно встретить десятки редких видов представителей орнитофауны, в том числе и занесенных в Красную книгу России и Омской области розового пеликана, черного аиста и урагуса. Свои наблюдения учащиеся сверяют с данными справочника, который издан при поддержке Омского завода смазочных материалов и систематизирует всю информацию об обитателях «Птичьей гавани».