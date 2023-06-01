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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Эксперт рассказал, зачем нужны систематические атаки на территорию РФ

1 июня 2023, 20:04
Аналитик Сергей Маркелов уверен, что сегодня главная задача ВСУ заключается в разрушении России изнутри. Именно поэтому проводятся атаки и диверсии на российской территории, что способствует снижению рейтинга власти и президента.

В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что коллективный Запад использует новую тактику — атаки на территорию РФ — в попытке разрушить внутриполитические отношения между людьми и ослабить гражданское единство. Маркелов подчеркнул, что заказчики, которые управляют киевским режимом, являются именно западными. Все это дает возможность не признавать ответственность за совершаемые диверсии и террористические акты со стороны киевского руководства.

Эксперт также отмечает, что украинские власти практически никогда не признаются в отношении ответственности за проведение подобных операций. Выводы довольно очевидны: для Киева нет различий между диверсиями и террористическими актами, они игнорируют международное право и стандарты поведения, и постоянно пользуются обострением напряжённости с Россией как оправданием своих действий.

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