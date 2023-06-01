Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что коллективный Запад использует новую тактику — атаки на территорию РФ — в попытке разрушить внутриполитические отношения между людьми и ослабить гражданское единство. Маркелов подчеркнул, что заказчики, которые управляют киевским режимом, являются именно западными. Все это дает возможность не признавать ответственность за совершаемые диверсии и террористические акты со стороны киевского руководства.
Эксперт также отмечает, что украинские власти практически никогда не признаются в отношении ответственности за проведение подобных операций. Выводы довольно очевидны: для Киева нет различий между диверсиями и террористическими актами, они игнорируют международное право и стандарты поведения, и постоянно пользуются обострением напряжённости с Россией как оправданием своих действий.