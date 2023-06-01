Эксперт рассказал, зачем нужны систематические атаки на территорию РФ

Эксперт также отмечает, что украинские власти практически никогда не признаются в отношении ответственности за проведение подобных операций. Выводы довольно очевидны: для Киева нет различий между диверсиями и террористическими актами, они игнорируют международное право и стандарты поведения, и постоянно пользуются обострением напряжённости с Россией как оправданием своих действий.