Дезадаптированный человек. «Социальный патруль» помог бездомному омичу

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В пресс-службе Минтруда сообщили, что «Социальный патруль» помог бездомному мужчине с обморожением ног.
«Дезадаптированный омич сможет восстановить здоровье и социальный статус. Если вы увидели на улице человека, который нуждается в помощи, позвоните в центр социальной адаптации по круглосуточному телефону 37-34-86 или сообщите об этом в социальных сетях Министерства труда и социального развития Омской области», — уточнили в пресс-службе.
Оказалось, что мужчина был маломобильным из-за обморожения ног. Он на протяжении долгого времени жил на улице и никогда не обращался в больницу. Сначала его доставили в медико-санитарную часть № 4, где врачи провели осмотр и назначили лечение, а после отвезли в приют на полную социальную адаптацию.
Сейчас омич живет в Омской региональной общественной организации помощи людям, зависимым от наркотиков и алкоголя «Новая жизнь» в Саргатском районе. Ему восстанавливают документы и родственные связи. Кроме того, ему найдут работу или оформят инвалидность в случае возникших ограничений по здоровью.