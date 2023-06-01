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Дезадаптированный человек. «Социальный патруль» помог бездомному омичу

1 июня 2023, 11:39
Фото: Пресс-служба Минтруда
Бездомный мужчина в приюте Саргатского района

«Социальный патруль» пришел на помощь бездомному омичу с обмороженными ногами

Мужчине требовалось лечение.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что «Социальный патруль» помог бездомному мужчине с обморожением ног.

«Дезадаптированный омич сможет восстановить здоровье и социальный статус. Если вы увидели на улице человека, который нуждается в помощи, позвоните в центр социальной адаптации по круглосуточному телефону 37-34-86 или сообщите об этом в социальных сетях Министерства труда и социального развития Омской области», — уточнили в пресс-службе.
Бездомный мужчина до оказания социальной помощиБездомный мужчина до оказания социальной помощи
Бездомный мужчина в приюте Саргатского районаБездомный мужчина в приюте Саргатского района
Бездомный мужчина до оказания социальной помощи
Фото: Пресс-служба Минтруда

Оказалось, что мужчина был маломобильным из-за обморожения ног. Он на протяжении долгого времени жил на улице и никогда не обращался в больницу. Сначала его доставили в медико-санитарную часть № 4, где врачи провели осмотр и назначили лечение, а после отвезли в приют на полную социальную адаптацию.

Сейчас омич живет в Омской региональной общественной организации помощи людям, зависимым от наркотиков и алкоголя «Новая жизнь» в Саргатском районе. Ему восстанавливают документы и родственные связи. Кроме того, ему найдут работу или оформят инвалидность в случае возникших ограничений по здоровью.

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