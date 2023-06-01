Дезадаптированный человек. «Социальный патруль» помог бездомному омичу

Оказалось, что мужчина был маломобильным из-за обморожения ног. Он на протяжении долгого времени жил на улице и никогда не обращался в больницу. Сначала его доставили в медико-санитарную часть № 4, где врачи провели осмотр и назначили лечение, а после отвезли в приют на полную социальную адаптацию.