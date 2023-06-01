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Бывший начальник УГИБДД в Приморском крае обвиняется в получении взяток на 20 млн руб

1 июня 2023, 09:18
В Приморском крае бывший руководитель межрайонного экзаменационного отдела УГИБДД Александр Белов стал подсудимым по обвинению в получении взяток. У него обнаружено 20 млн рублей необоснованного дохода.

Александр Белов был арестован в 2021 году вместе с шестью другими сотрудниками. Все они обвиняются в получении взяток, пишет ФедералПресс.

По данным следствия, начиная с 2018 года и до 14 апреля 2018 года, Белов, действуя вместе со своими подчиненными и гражданскими лицами, получал взятки от граждан за успешное сдачу экзамена на получение водительского удостоверения. В настоящее время установлено два случая получения денег от граждан в размере 50 тысяч и 65 тысяч рублей соответственно.

Недавно суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с бывшего сотрудника ГИБДД более 20 млн рублей необоснованного дохода. Известно, что Белов приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн рублей и предоставил знакомой взаймы более 10 млн рублей. Однако у него не было законных источников для осуществления этой сделки.

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