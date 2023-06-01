Бывший начальник УГИБДД в Приморском крае обвиняется в получении взяток на 20 млн руб

По данным следствия, начиная с 2018 года и до 14 апреля 2018 года, Белов, действуя вместе со своими подчиненными и гражданскими лицами, получал взятки от граждан за успешное сдачу экзамена на получение водительского удостоверения. В настоящее время установлено два случая получения денег от граждан в размере 50 тысяч и 65 тысяч рублей соответственно.