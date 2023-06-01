Бывший начальник УГИБДД в Приморском крае обвиняется в получении взяток на 20 млн руб

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Александр Белов был арестован в 2021 году вместе с шестью другими сотрудниками. Все они обвиняются в получении взяток, пишет ФедералПресс.
По данным следствия, начиная с 2018 года и до 14 апреля 2018 года, Белов, действуя вместе со своими подчиненными и гражданскими лицами, получал взятки от граждан за успешное сдачу экзамена на получение водительского удостоверения. В настоящее время установлено два случая получения денег от граждан в размере 50 тысяч и 65 тысяч рублей соответственно.
Недавно суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с бывшего сотрудника ГИБДД более 20 млн рублей необоснованного дохода. Известно, что Белов приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн рублей и предоставил знакомой взаймы более 10 млн рублей. Однако у него не было законных источников для осуществления этой сделки.