Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки

В Центральном районом суде Омска рассмотрят уголовное дело против бывшего руководителя регионального УФМС Владимира Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также на скамье подсудимых окажутся адвокат Дмитрий Григорьев за посредничество во взяточничестве и директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиша за дачу взятки в особо крупном размере.