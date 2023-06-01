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Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки

1 июня 2023, 11:08
Фото: 1MI
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Экс-глава УФНС получил 10 млн рублей от директора ООО «Нефтегазстроймонтаж».

В Центральном районом суде Омска рассмотрят уголовное дело против бывшего руководителя регионального УФМС Владимира Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.  Также на скамье подсудимых окажутся адвокат Дмитрий Григорьев за посредничество во взяточничестве и директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиша за дачу взятки в особо крупном размере. 

Напомним, что бывшего главу омской налоговой обвиняют в получении 10 млн рублей за невключение подконтрольных Дмитрию Немишу фирм в график налоговых проверок. А Дмитрия Григорьева обвиняют в посредничестве по передаче взятки.

В настоящее время Владимир Репин находится в СИЗО. Ранее бывший глава омской налоговой пытался выйти под залог в 1 млн рублей.

Судебное заседание назначено на 7 июня. 

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Дача взятки#Взятка#Происшествия#УФНС#Омск#Омская область
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