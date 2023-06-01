Бывший главный налоговик Омской области предстанет перед судом за получение взятки

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Центральном районом суде Омска рассмотрят уголовное дело против бывшего руководителя регионального УФМС Владимира Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также на скамье подсудимых окажутся адвокат Дмитрий Григорьев за посредничество во взяточничестве и директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиша за дачу взятки в особо крупном размере.
Напомним, что бывшего главу омской налоговой обвиняют в получении 10 млн рублей за невключение подконтрольных Дмитрию Немишу фирм в график налоговых проверок. А Дмитрия Григорьева обвиняют в посредничестве по передаче взятки.
В настоящее время Владимир Репин находится в СИЗО. Ранее бывший глава омской налоговой пытался выйти под залог в 1 млн рублей.
Судебное заседание назначено на 7 июня.