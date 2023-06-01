Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Изображение материала

Более 1000 сибирских бизнесменов бесплатно оформили электронные подписи через Сбер

1 июня 2023, 08:33
Фото: 1MI
Сбер стал первым доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС России и предоставляет для предпринимателей сервис бесплатного выпуска электронной подписи, подходящей для любых целей и задач – участие в торгах, документооборот, сдача отчетностей и т.д.

В Сибирском банке сервисом воспользовались уже более тысячи клиентов-предпринимателей, в том числе и 170 омичей.  Для оформления сертификатов электронной подписи достаточно иметь биометрический загранпаспорт и смартфон с технологией NFC на базе IOS версии 13.6 и выше, либо андроид 7.0 и выше.

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы рады предложить нашим клиентам сервис оформления электронной подписи для подачи различных документов в электронном виде. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и для предпринимателей любой формы собственности, в том числе и для самозанятых. Для оформления достаточно прийти в любое из 333 отделений Сбера в Сибири и пройти очную аутентификацию, вся процедура займет всего 5-10 минут».

#Бизнес#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Сегодня, 03:38
Только с пересадкой. Из Омска отменили все прямые авиарейсы в Тюмень
Сегодня, 07:20
«Хороший был человек». В зоне СВО погиб житель Омской области
Сегодня, 02:56
Заброшенное здание школы под Омском вместе с землей отдают в частные руки
Сегодня, 07:58
Администрацию Омского района обязали создать жилищный фонд для временного проживания
Сегодня, 08:13
В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах
Сегодня, 06:11