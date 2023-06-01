Более 1000 сибирских бизнесменов бесплатно оформили электронные подписи через Сбер

«Мы рады предложить нашим клиентам сервис оформления электронной подписи для подачи различных документов в электронном виде. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно и для предпринимателей любой формы собственности, в том числе и для самозанятых. Для оформления достаточно прийти в любое из 333 отделений Сбера в Сибири и пройти очную аутентификацию, вся процедура займет всего 5-10 минут».